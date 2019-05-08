Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем фейсбуке снимок, на котором он снят рядом с двумя участниками Второй мировой войны.
Зеленский рассказал, что справа стоит капитан первого ранга советских ВМФ Иван Аникейович Залужный, которому 10 мая исполнится 101 год. Он пожимает руку Прасковье Васильевне Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).
«Передавала информацию, провиант, вязала свитера», — написал Зеленский.
Избранный президент заключил, что в «День памяти и примирения» он «поклоняется» перед всеми, кто боролся против нацизма и отдал свою жизнь за Украину во время Второй мировой войны.
Ранее на Украине вступил в силу закон, признающий членов УПА участниками боевых действий.
«УПА» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.