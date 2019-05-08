Россия призвала Иран к ответу по ядерной сделке

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом попросил объяснить решение Ирана о сокращении обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщает РИА «Новости».

На встрече Лавров похвалил Иран за приверженность договоренностям по ядерной сделке и резолюции Совбеза ООН. Министр также отметил, что меры, принятые Ираном, спровоцировала политика США.

Джавад заверил своего коллегу, что ограничения Вашингтона блокировали выполнение ряда пунктов ядерной сделки.

«Но шаги, которые мы сегодня предприняли, они как раз осуществляются в рамках [старого] соглашения», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Лавров и Джавад провели переговоры.