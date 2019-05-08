Безответственное поведение США угрожает «ядерной сделке», заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул США в безответственном поведении. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, именно поведение Соединенных Штатов стало причиной сложившейся ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
До этого стало известно, что Иран прекращает выполнение части обязательств по «ядерной сделке». Власти страны сообщили о своем намерении послам Великобритании, Германии, Китая и России.
После этого Китай и Франция выступили за выполнение всех положений «ядерной сделки» с Ираном всеми участниками соглашения.