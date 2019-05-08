Иран сокращает свои обязательства по «ядерной сделке»
Иран прекращает выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, власти Ирана сообщили о своем намерении послам Великобритании, Германии, Китая и России.
Уточняется, что этот шаг станет ответом на выход США из сделки, а также отсутствующую приверженность европейских партнеров к выполнению своих обещаний.
Ранее сообщалось, что Тегеран намерен объявить о сокращении обязательств по СВПД 8 мая.