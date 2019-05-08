Эксперт предложил обложить российско-украинскую границу ядерными минами

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что на границе Украины и России следует разместить пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.

Эксперт напомнил, что Украина может без каких-либо препятствий разрабатывать ядерные вооружения.

«Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины», — задался вопросом Козий.

Он отметил, что ранее этим же занималась ФРГ. Также Козий добавил, что расположение мин следует признать государственной тайной.

При этом эксперт скептически отнесся к разработке Украиной тактического ядерного оружия, сославшись на дороговизну его создания и отсутствие территорий для испытаний.

Ранее соратник избранного президента Владимира Зеленского высказался против создания ядерного оружия.