Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов

Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков накануне наступления на Берлин, апрель 1945...
Анатолий Морозов/РИА «Новости»

Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.

На обнародованных снимках, в частности, запечатлены маршалы Иван Конев, Кирилл Мерецков, Александр Василевский, Родион Малинковский, Константин Рокоссовский, Георгий Жуков.

Фотографии сопровождают подписи, составленные с учетом воспоминаний родственников военачальников.

Ранее Минобороны опубликовало фотоснимки освобожденного Севастополя.