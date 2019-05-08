Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов
Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
На обнародованных снимках, в частности, запечатлены маршалы Иван Конев, Кирилл Мерецков, Александр Василевский, Родион Малинковский, Константин Рокоссовский, Георгий Жуков.
Фотографии сопровождают подписи, составленные с учетом воспоминаний родственников военачальников.
Ранее Минобороны опубликовало фотоснимки освобожденного Севастополя.