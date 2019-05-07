Турецких военных обучат работе с С-400 в России

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Турция направит около 100 военных в Россию, чтобы они прошли обучение обслуживанию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного турецкого военного источника.

«В конце мая около ста наших военных отправятся в Россию для обучения эксплуатации ЗРК С-400», — сказал собеседник агентства.

До этого Анкара заявляла, что не откажется от планов по покупке российских С-400. Первая партия вооружения должна поступить в Турцию в июле.

Ранее и.о. министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал о том, что американское минобороны намерено окончательно исключить Анкару из программы создания новейших американских истребителей- бомбардировщиков F-35 из-за приобретения российских С-400.