«Стотысячетонный блеф»: немецкий журналист об авианосцах США

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Немецкий журналист Лоренц Хемикер усомнился в том, что Вашингтон сможет оказать значительное воздействие на Иран при помощи авианосца, который тот решил отправить к берегам страны. Свое мнение он выразил в колонке для издания Frankfurter Allgemeine.

Накануне советник США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о планах отправить в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн».

Хемикер подчеркнул, что в целом ударная мощь американских судов не вызывает сомнений. Однако нужно выяснить, не является ли авианосная группа «стотысячетонным блефом».

Журналист отметил, что в 2018 году были случаи, когда авианосцы не приводили в действие после слов американского президента Дональда Трампа. Кроме того, присутствие судов США у берегов Ирана уже скорее стало правилом, чем исключением.

По словам Хемикера, многое указывает на то, что «Авраам Линкольн» и так уже направлялся к Аравийскому полуострову.

Ранее AP узнало, почему на Иран направили авианосец США.