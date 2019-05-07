Как санкции Киева помогли российскому ВПК, рассказал украинский экс-министр

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) за счет прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом. Запись выступления была опубликована на ютуб-канале NewsOne.

По его словам, России удалось провести «огромное импортозамещение».

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — отметил Суслов.

Он добавил, что отказ Киева поставлять силовые установки для боевых кораблей, в частности, лишь задержал на «год-другой» их сдачу, хотя должен был подкосить все строительство флота.

Ранее сообщалось, что бизнес Украины заявил об огромных потерях от прекращения торговли с Россией.