Как санкции Киева помогли российскому ВПК, рассказал украинский экс-министр
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) за счет прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом. Запись выступления была опубликована на ютуб-канале NewsOne.
По его словам, России удалось провести «огромное импортозамещение».
«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — отметил Суслов.
Он добавил, что отказ Киева поставлять силовые установки для боевых кораблей, в частности, лишь задержал на «год-другой» их сдачу, хотя должен был подкосить все строительство флота.
Ранее сообщалось, что бизнес Украины заявил об огромных потерях от прекращения торговли с Россией.