Источник: российская армия может обзавестись электровертолетами

Источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что в интересах российских военных прорабатывается концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, который в перспективе может сменить электрический двигатель. Об этом сообщает ТАСС.

Источник подчеркнул, что электродвигатель, в отличие от ДВС, не шумит, а также почти не нагревается, что позволило бы вертолету быть менее заметным для сил противника.

Также среди потенциальных достоинств боевой машины он отметил ее независимость от источников топлива.

По мнению источника, гибридные и электрические технологии в военном вертолетостроении могут получить широкое распространение через 15-20 лет.

В конце прошлого года было опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета.