Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО «Весенний шторм-2019» солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА «Новости».

Местные жители были возмущены произошедшим и вызвали полицию.

Мотивы солдата, его гражданство, а также его состояние на момент инцидента неизвестны.

Полиция сняла военнослужащего с памятника и пообещала провести расследование.

Ранее МИД России выразил возмущение в связи с осквернением в Вене памятника советским воинам.