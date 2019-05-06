Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок
Во время выступления действующего президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке стоявшая возле него девушка-военнослужащая упала в обморок. Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что девушку подхватили стоявшие рядом. Они отнесли ее в сторону, чтобы оказать первую помощь.
Порошенко прекратил речь и отошел к бойцу.
«И такое бывает», — прокомментировал Порошенко.
Когда она вернулась в строй, президент пожал ей руку.
Ранее сообщалось, что на вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок.