Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Во время выступления действующего президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке стоявшая возле него девушка-военнослужащая упала в обморок. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что девушку подхватили стоявшие рядом. Они отнесли ее в сторону, чтобы оказать первую помощь.

Порошенко прекратил речь и отошел к бойцу.

«И такое бывает», — прокомментировал Порошенко.

Когда она вернулась в строй, президент пожал ей руку.

Ранее сообщалось, что на вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок.