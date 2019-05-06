Foreign Policy рассказал, когда США проиграют войну России и Китаю

Эпоха беспрекословного военного превосходства США ушла в прошлое, пишет американский журнал Foreign Policy.

США рискуют проиграть в следующей войне с Россией и Китаем и попасть в кризис c вытекающими пагубными последствиями для национальных интересов страны, если не изменят собственный подход к обороне страны.

В стратегии по национальной обороне Пентагона на 2018 год курс уже изменен — теперь приоритетом является не борьба с терроризм, а конкуренция великих держав.

Тем не менее, Россия и особенно Китай — единственные страны, которые могли бы действительно захватить и удерживать территории союзников Вашингтона, пишет издание. К немедленной подготовке к потенциальному конфликту необходимо отнестись серьезно, обращая внимание не на количество, а на характеристики и качество военной техники, предупреждает FP.

В последний раз США готовились к подобному сражению в 1980-х годах, а боролись с подобным врагом в 1940-х, отмечается в материале.