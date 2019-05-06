Трамп отреагировал на массированный обстрел Израиля
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал массированный обстрел Израиля из сектора Газа.
«Израиль вновь сталкивается с массой смертоносных ракетных обстрелов со стороны террористических группировок», — написал Трамп.
По его словам, США полностью поддерживают право Израиля «на защиту своих граждан».
Он также добавил, что обстрел израильской территории принесет жителям сектора Газа «только страдания».
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 320 целей в секторе Газа.