«Недвусмысленный сигнал»: Совфед о ракетных пусках КНДР

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Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев заявил, что Пхеньян своими ракетными пусками хотел упредить другие страны от запугивания. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты в направлении Японского моря. После выяснилось, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности.

По словам Косачева, пуски ракет имели политический, а не военно-технический аспект. Так, испытания были проведены накануне визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Южную Корею и Японию.

«Сигнал вполне недвусмысленный: Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще», — отметил Косачев.

Он добавил, что хотелось бы видеть и со стороны Северной Кореи готовность к переговорам.

Ранее СМИ узнали о скором визите специалиста США по КНДР в Южную Корею.