Как Турция поплатится за российские С-400, рассказал глава Пентагона
И.о. министра обороны Патрик Шанахан проинформировал о том, что американское минобороны намерено окончательно исключить Анкару из программы создания новейших американских истребителей- бомбардировщиков F-35 из-за приобретения российских С-400, передает ТАСС.
По его словам , этот вопрос обсуждался во время его встречи с главами военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и компании United Technologies.
«Если мы не можем найти решение сложившейся ситуации, тогда нам нужно осуществлять свои планы с точки зрения их продвижения», — сказал Шанахан.
Он добавил, что Турция продолжает оставаться стратегическим партнером Соединенных Штатов.
Ранее США сделали Турции «позитивное» предложение по Patriot.