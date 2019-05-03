Трамп обсудил с Путиным ядерную сделку с РФ и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что обсудил это с российским лидером Владимиром Путиным, а также с китайской стороной.

Трамп уточнил, что США начали обсуждение новой ядерной сделки в ходе торговых переговоров с Китаем.

«Они были воодушевлены этим, возможно, даже больше, чем (переговорами по) торговле», — добавил он.

Ранее Трамп после разговора с Путиным заявил, что Вашингтон намерен «много торговать» с Москвой.