Новому главкому НАТО напомнили про «российскую угрозу»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил новому главкому альянса в Европе Тоду Уолтерсу про «российскую угрозу». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пост главкома НАТО является важнейшей военной должностью в мире. Те, кто занимал этот пост, подчеркнул Столтенберг, смогли одержать победу над «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) в Афганистане, остановить войны на Балканах и распространить демократию в европейских странах.

«Те, кто занимал этот пост, командовали альянсом во время «холодной войны», сдерживая СССР», — добавил Столтенберг.

При этом он отметил, что при Скапаротти, экс-главкоме НАТО в Европе, произошел рост «агрессивных действий» со стороны России, а также усилилась нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее сообщалось, что в бельгийском городе Монсе прошла церемония передачи полномочий новому главнокомандующему сил НАТО в Европе генералу ВВС США Уолтерсу.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.