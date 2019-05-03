Первый в мире самолет без закрылков прошел испытания

В Великобритании ученые из Манчестерского университета, а также специалисты одной оборонной компании страны впервые в мире разрабатывают самолет, который сможет маневрировать без закрылков. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, эту технологию уже испытали на беспилотнике, детали которого напечатали на 3D-принтере. Для контроля своих движений дрон использует воздушные потоки, которые двигатель выпускает через небольшие щели на задней кромке крыла.

При этом не уточняется ни скорость самолета, ни то, какое количество человек он сможет вместить.

Ранее сообщалось, что в России создали авиабомбу с поплавком и парашютом.