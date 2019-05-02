Президенту Грузии пригрозили импичментом

Оппозиция Грузии пригрозила президенту Саломе Зурабишвили импичментом после ее заявления об отказе от военной базы США, передает ТАСС. Об этом заявила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава.

«Я день ото дня убеждаюсь в том, что эта женщина [Зурабишвили] обязательно завершит свою деятельность импичментом», — сказала Бокучава.

При этом она отметила, что важно, чтобы до импичмента Зурабишвили не нанесла неисправимый урон стране.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство военной базы США в стране. Она добавила, что Грузия не против углубления отношений с США, однако не собирается предпринимать шаги, которые спровоцируют другие страны.