Три самолета США разведали обстановку у границ России

У российский границ и у Донбасса были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщает PlaneRadar.

По данным мониторингового ресурса, 1 мая самолет США RC-135V Rivet Joint приблизился к Калининградской области. Он разведал обстановку на высоте восьми км над землей. Другой самолет ВМС США P-8A Poseidon полетал у Новороссийска и понаблюдал за южными границами Крыма.

Кроме того, беспилотник Global Hawk пять часов летал над Донбассом, после чего отправился к черноморскому побережью России и несколько раз облетел границы Крыма.

Ранее сообщалось, что американский самолет провел разведку у Крыма.