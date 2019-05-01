Глава Пентагона срочно отозван из Европы на фоне «переворота» в Венесуэле

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан прервал визит в Европу, чтобы сосредоточиться на сложившейся ситуации в Венесуэле, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что Шэнахан прервал запланированный визит в Германию, Бельгию и Британию для того, чтобы сконцентрироваться на венесуэльском вопросе. Согласно заявлению из Белого дома, он планирует провести ряд встреч, чтобы проработать следующие шаги по урегулированию ситуации в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпе объявил о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.