США заявили о потере превосходства в космосе из-за России
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за России и КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Китай и Россия, внимательно изучают нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства», — считает Шанахан.
По его словам, Москва и Пекин разработали противоспутниковые лазеры и другие средства помех.
Он также добавил, что США быстро теряют преимущество в космосе.
Шанахан подчеркнул, что в 2018 году Вашингтон запустил на орбиту 17 ракет, а Китай около 38.
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