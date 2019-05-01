США заявили о потере превосходства в космосе из-за России

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за России и КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Китай и Россия, внимательно изучают нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства», — считает Шанахан.

По его словам, Москва и Пекин разработали противоспутниковые лазеры и другие средства помех.

Он также добавил, что США быстро теряют преимущество в космосе.

Шанахан подчеркнул, что в 2018 году Вашингтон запустил на орбиту 17 ракет, а Китай около 38.

Ранее в Пентагоне заявили об «угрозе» в космосе со стороны России и Китая