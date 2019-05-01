Россия готова сотрудничать с США по Сирии

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Общий вопрос - что делать с бандитами, которые были захвачены в Сирии», — сказал Антонов.

По его словам, Россия готова к совместной работе с США.

Он также добавил, что российская сторона открыта к диалогу с Вашингтонам и по другим вопросам.

Антонов подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран необходимо стабилизировать.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США.