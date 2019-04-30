Раскрыт ядерный запас США

Американские ученые-ядерщики рассказали, что в арсенале США имеется около 4 тыс. ядерных боеголовок. Об этом сообщает Bulletin of the Atomic Scientists.

Уточняется, что США имеют 1,7 тыс. боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах, при этом 2 тыс. боеголовок находятся в резерве на случай необходимости. Кроме того, около 300 ядерных авиабомб хранятся на американских базах и 150 бомб на базе в Европе.

Кроме того, у минэнерго страны есть еще более 2,3 тыс. единиц ядерного оружия, которое считается списанным. Их должны утилизировать до 2030 года.

Также выяснилось, что примерно 2 тыс. боеголовок есть на складах Пентагона на случай геополитических рисков.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик России облетел стратегические базы США.