Грузовик ВСУ подорвался на мине в Донбассе

Начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) проинформировал о том, что грузовик ВСУ подорвался на мине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел 29 апреля в Донбассе, северо-западнее поселка Водяное.

«…грузовой автомобиль ЗИЛ-131 79-й бригады подорвался на установленной украинскими боевиками противотанковой мине», — сказал Безсонов.

Он добавил, что автомобиль перевозил 122-миллиметровые боеприпасы к гаубицам, но в результате произошедшего сгорел полностью.

Ранее сообщалось, что 23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ.