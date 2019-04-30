Болтон обратился к военным Венесуэлы
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился к венесуэльским военным после попытки госпереворота и призвал их поддержать национальную ассамблею. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Согласно его сообщению, ВС Венесуэлы должны защитить народ и конституцию страны.
«Они должны поддержать Национальную ассамблею и законные институты против узурпации демократии», — заявил Болтон.
Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают венесуэльский народ.
Ранее сообщалось, что во время акции протеста венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо раздалась стрельба.