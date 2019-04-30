Болтон обратился к военным Венесуэлы

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился к венесуэльским военным после попытки госпереворота и призвал их поддержать национальную ассамблею. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Согласно его сообщению, ВС Венесуэлы должны защитить народ и конституцию страны.

«Они должны поддержать Национальную ассамблею и законные институты против узурпации демократии», — заявил Болтон.

Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают венесуэльский народ.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо раздалась стрельба.