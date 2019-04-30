Песков рассказал, почему зарубежных лидеров не пригласили на День Победы

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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков объяснил, почему зарубежных лидеров не пригласили на День Победы в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что это обычная практика в неюбилейные годы (74-ая годовщина. — «Газета.Ru»).

«Это не уникальная ситуация, каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году, — сказал Песков.

По его словам, какие-то лидеры приглашаются целенаправленно только на круглые даты.

Ранее Песков заявил, что Кремль не приглашал иностранных лидеров на празднование Дня Победы в 2019 году.