Песков рассказал, почему зарубежных лидеров не пригласили на День Победы
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков объяснил, почему зарубежных лидеров не пригласили на День Победы в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что это обычная практика в неюбилейные годы (74-ая годовщина. — «Газета.Ru»).
«Это не уникальная ситуация, каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году, — сказал Песков.
По его словам, какие-то лидеры приглашаются целенаправленно только на круглые даты.
Ранее Песков заявил, что Кремль не приглашал иностранных лидеров на празднование Дня Победы в 2019 году.