Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах

Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.

Уточняется, что раздел с соответствующими снимками стал доступен на сайте ведомства.

На снимках присутствуют маршалы Георгий Жуков, Родион Малиновский, Дмитрий Устинов и другие выдающиеся личности. В ведомстве отметили, что фотографии хранились в семейных архивах полководцев.

Под снимками можно ознакомиться с фактами из биографии маршалов, а также с воспоминаниями членов их семей.