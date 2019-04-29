Российские истребители дважды за неделю поднимали на перехват

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За прошедшую неделю российские истребители дважды были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России. Об этом пишет официальное издание Минобороны «Красная Звезда».

Сообщается, что разведку у российских границ вели 28 летательных аппаратов. При этом отмечается, что государственные границы страны нарушены не были.

По данным издания, на перехват были подняты дежурные истребители сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что военные самолеты США приблизились к границам России.