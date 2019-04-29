Акцию «Эскадрилья героев» отменили в Хабаровске после крушения Як-18
В Хабаровске отменили приуроченную ко Дню Победы акцию «Эскадрилья героев», передает ТАСС.
Об этом заявил министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.
«Участники не готовы проводить ее», — сказал он.
По данным агентства, акция была отменена после крушения самолета Як-18, в результате которого погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Как отмечается, Левшин был инициатором «Эскадрильи героев», которая впервые прошла в 2017 году.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места крушения самолета Як-18.