<img src="//img.gazeta.ru/files3/82/12271082/RTS1B1ZP-pic905-895x505-63670.jpg">

Политолог Владимир Корнилов в колонке для РИА «Новости» отметил, что планы США по дестабилизации ситуации в России в последнее время звучат совершенно открыто.

Он обратил внимание на доклад группы аналитиков корпорации RAND, которая много лет работает на Пентагон и американский военно-промышленный комплекс (ВПК). Шаги, изложенные в документе, являются частью кампании, разработанной с целью «разбалансировки противника». В докладе подробно разбираются возможные шаги по дестабилизации ситуации в России.

Аналитики RAND, в частности, обращают внимание на необходимость работы с оппозицией, но надежда на эффективность этой стратегии невысока.

Подчеркивается, что корпорация также опубликовала другой доклад о «российской агрессии» в странах Балтии. Республики предложили готовить к партизанским действиям против соседа. Для этой цели, в частности, их могут снабдить мотоциклами-внедорожниками, пистолетами и запалами для взрывных устройств.