США намерены бороться с Россией при помощи эстонских партизан
Политолог Владимир Корнилов в колонке для РИА «Новости» отметил, что планы США по дестабилизации ситуации в России в последнее время звучат совершенно открыто.
Он обратил внимание на доклад группы аналитиков корпорации RAND, которая много лет работает на Пентагон и американский военно-промышленный комплекс (ВПК). Шаги, изложенные в документе, являются частью кампании, разработанной с целью «разбалансировки противника». В докладе подробно разбираются возможные шаги по дестабилизации ситуации в России.
Аналитики RAND, в частности, обращают внимание на необходимость работы с оппозицией, но надежда на эффективность этой стратегии невысока.
Подчеркивается, что корпорация также опубликовала другой доклад о «российской агрессии» в странах Балтии. Республики предложили готовить к партизанским действиям против соседа. Для этой цели, в частности, их могут снабдить мотоциклами-внедорожниками, пистолетами и запалами для взрывных устройств.