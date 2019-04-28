Умер создатель Ил-76 и Ил-96

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Как отмечается, это произошло в воскресенье, 28 апреля.

«К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов», — отметил собеседник агентства.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

Генрих Новожилов был генеральным конструктором ОКБ им. С. В. Ильюшина в 1970—2005 годах. Он являлся создателем таких проектов, как тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96, двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114. Новожилову было присвоено звание Заслуженного конструктора России.