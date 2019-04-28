Болтон: США и Россия продолжают обсуждать КНДР

Советник американского лидера Джон Болтон заявил, что правительство США продолжает обсуждать с Россией вопросы по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Болтон отметил, сто американская сторона ведет консультации по КНДР не только с Россией, но и с Китаем, Южной Кореей.

По его словам, лидер США Дональд Трамп все еще думает о возможном проведении третьего саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Болтон рассказал, позвонит ли Трамп российскому президенту Владимиру Путину.