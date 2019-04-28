В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной
В понедельник, 29 апреля, начнутся крупнейшие в Эстонии военные учения под эгидой НАТО «Весенний шторм». Об этом сообщает УНН.
Как отмечается, в них примут участие более 9 тыс. человек из 13 стран. Планируется, что на учениях будут представители США, Великобритании, Франции, Германии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и т.д.
Мероприятия будут проходить с 29 апреля по 17 мая, в основном на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.
Ранее сообщалось, что Украина приступила к учениям по захвату судов.