В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной

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В понедельник, 29 апреля, начнутся крупнейшие в Эстонии военные учения под эгидой НАТО «Весенний шторм». Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, в них примут участие более 9 тыс. человек из 13 стран. Планируется, что на учениях будут представители США, Великобритании, Франции, Германии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и т.д.

Мероприятия будут проходить с 29 апреля по 17 мая, в основном на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к учениям по захвату судов.