«Лишь лозунги»: в ДНР и ЛНР ответили Зеленскому
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сдержанно отреагировали на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности по обмену пленными с Россией. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на заявление омбудсмена ЛНР Ольги Кобцевой.
Как отмечается, республики всегда были готовы обсуждать условия обмена пленными и были открыты к диалогу.
«Однако со стороны Киева вместо реальных действий видим лишь заявления и лозунги», — подчеркнула Кобцева.
Она добавила, что надежда на активизацию переговорного процесса все еще сохраняется.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.