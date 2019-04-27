В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, США являются крупнейшим экспортером обычных вооружений.
Он также добавил, что Вашингтон несет особую ответственность в деле формирования международных стандартов в данной области.
Маас подчеркнул, что выход США из договора негативно повлияет на регулирование торговли обычными вооружениями.
Ранее сообщалось, что в Белом доме объяснили отказ от договора о торговле оружием.