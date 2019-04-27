В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, США являются крупнейшим экспортером обычных вооружений.

Он также добавил, что Вашингтон несет особую ответственность в деле формирования международных стандартов в данной области.

Маас подчеркнул, что выход США из договора негативно повлияет на регулирование торговли обычными вооружениями.

Ранее сообщалось, что в Белом доме объяснили отказ от договора о торговле оружием.