Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой соврали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, таким образом курсанты выразили свою недовольство из-за того, что цвет погон на полевой форме был изменен с синего на черный.

«Для того чтобы получить эти погоны, будущие курсанты проходят множество испытаний..., теперь же их этого лишают, приравнивая к остальным родам войск», — заявил депутат Госдумы Александр Шерин, который является выпускником училища.

Ранее в Пулково авиадебошир попытался сорвать погоны с полицейского.