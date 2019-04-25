В Каракасе не исключили военного вторжения в Венесуэлу

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Генсек Совета обороны Венесуэлы Паскулиано Ангиолилло Фернандес заявил, что венесуэльские власти не исключают попытки военного вторжения в республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В стране кризис, и можно постараться под флагом гуманитарной помощи осуществить военное вторжение», — сказал Фернандес.

По его словам, «сильная манипуляция» международным мнением через СМИ влияет на ситуацию в Венесуэле.

Он также подчеркнул, что Венесуэле не исключает возможность военного вторжения в страну.

Ранее глава службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона видит признаки подготовки американской военной операции в Венесуэле.