Идею удара США по России из космоса оценил эксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отреагировал на заявление замначальника Главного управления Генштаба Виктора Познихира о том, что США разрабатывают концепцию «достартового перехвата» ракет, передает RT.

Он пояснил, что Россия будет создавать такие системы оружия, которые смогут не только защитить от нанесения первого удара.

«Нам удалось создать реальную, эффективную систему ПРО, состоящую из средств перехвата высокой эффективности, таких систем как: «Тор», «Бук», С-400. Сейчас будет поступать на вооружение С-500, которое способно перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты», — говорится в сообщении.

Он добавил, что все в комплексе эти системы смогут предотвратить нанесение разоружающего удара и, «безусловно, обесценят такой замысел».