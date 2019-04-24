Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение предусматривает, что стороны должны обеспечивать режим секретности в отношении советских изобретений.

Как отмечается, инициатива была одобрена без обсуждения.

Документ был подписан в Минске 4 июня 1999 года. Соглашение заключили Россия, Украины, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ.