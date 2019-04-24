МИД: Киев отказывается обсуждать инцидент в Керченском проливе

Украина уходит от предметного обсуждения ситуации в Керченском проливе и продолжает использовать ее в пропагандистских целях. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России.

В ведомстве вновь указали на нарушение украинскими кораблями российского законодательства во время их пребывания в Керченском проливе.

Как отмечается, Киев оставил без ответа вопрос от готовности украинской стороны в дальнейшем соблюдать российские законы. Кроме того, украинская делегация заявила, что не заинтересована в дальнейших консультациях по инциденту в Керченском проливе.

«Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях», — говорится в сообщении МИД России.

Также ведомство призвало украинскую сторону действовать добросовестно, чтобы урегулировать возникшую по ее вине проблему.

Ранее Украина отметила смену тона России по задержанным морякам.