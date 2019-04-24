Генштаб сообщил об усилении войск на западе и юге из-за НАТО

Начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, усиление будет осуществляться за счет сокращения состава других военных округов.

«В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО «4 по 30» мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов», — сказал Герасимов.

Также он заявил, что Россия сделала приоритетом поставку в войска перспективного вооружения в ответ на развертывание системы ПРО США в Европе.

Ранее в МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО.