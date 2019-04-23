Спущена на воду первая подлодка-носитель «Посейдона»

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На Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Белгород», которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон», сообщает РИА «Новости».

В агентстве подчеркнули, что журналистам запретили снимать подлодку из-за особой секретности проекта.

Ранее источник сообщал, что первая подлодка-носитель «Посейдона» будет спущена на воду 23 апреля.

Также ранее американские СМИ назвали «Посейдон» «торпедой апокалипсиса», отметив, что он необходим для нанесения ответного ядерного удара.