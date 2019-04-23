В штабе Зеленского пообещали раскрыть «правду» о войне в Донбассе

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Иван Апаршин, член команды победившего во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского, заявил, что окружение политика в скором времени расскажет «правду» о начале боевых действий на юго-востоке Украины. Об этом он написал в своем блоге для портала «Обозреватель».

Он пообещал, что будет раскрыта «правда» относительно событий в Дебальцево и Иловайске в 2014 году.

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — написал Апаршин.

Он добавил, что должностные лица, ответственные за некие неназванные события в регионе, будут привлечены к ответственности.

Ранее Зеленский дал первые обещания в статусе лидера Украины, в частности, он пообещал остановить военный конфликт в стране.