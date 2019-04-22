Американский самолет провел разведку у Крыма

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Разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США более полутора часов летал у берегов Крыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы.

Отмечается, что борт с номером 64-14846 вылетел с базы Суда-бэй на острове Крит. По данным мониторинговых ресурсов, борт курсировал вдоль юго-западного и южного побережья полуострова.

Самолет американских ВВС находился на расстоянии 45-49 км от Крыма.

Также известно, что перед полетом у Крыма данный борт заметили в небе у Сочи.

Ранее сообщалось, что беспилотник США разведал обстановку вблизи Крыма.