Американский самолет провел разведку у Крыма
Разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США более полутора часов летал у берегов Крыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы.
Отмечается, что борт с номером 64-14846 вылетел с базы Суда-бэй на острове Крит. По данным мониторинговых ресурсов, борт курсировал вдоль юго-западного и южного побережья полуострова.
Самолет американских ВВС находился на расстоянии 45-49 км от Крыма.
Также известно, что перед полетом у Крыма данный борт заметили в небе у Сочи.
Ранее сообщалось, что беспилотник США разведал обстановку вблизи Крыма.