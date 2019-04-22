Пакистан купит у России военную технику на $9 млрд, сообщили СМИ

В Пакистане хотят заключить с Россией сделку на сумму $9 млрд. Об этом сообщает IRNA.

Ожидается, что на эту сумму Пакистан приобретет у России тяжелые и средние истребители, системы ПВО средней и малой дальности, танки, боевые вертолеты и военные корабли.

В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.

Ранее сообщалось, что Индия купила С-400 из-за геополитических и экономических интересов. Российские ЗРК С-400 считаются мощным противовоздушным средством обороны даже против самолетов-невидимок пятого поколения, таких как американские истребители F-35