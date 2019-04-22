Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии
Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя военной полиции.
По его словам, российская полиция нашла все это с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Он добавил, что один мирный житель обратился к российским военным во время патрулирования Думы и рассказал об обрушении нескольких зданий.
«В ходе осмотра мы обнаружили тоннель, в котором нашли уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нём позициями группировки «Джейш аль-Ислам». Съездили на место — обнаружили танк», — рассказал представитель полиции.
Он уточнил, что танк планируется передать сирийской стороне.
Ранее сообщалось, что израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на атаку пограничного забора.