Стало известно, когда корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало заявил, что головной корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, помимо «Гремящего» в море выйдет новейший фрегат «Адмирал Касатонов».

«...выйдут в море от причалов предприятия «Северная верфь» (Санкт-Петербург) для проведения заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря», — добавил Дыгало.

Уточняется, что в ходе испытаний проверят различные характеристики «Гремящего» и «Адмирала Касатонова», в том числе навигационные комплексы, системы связи, скорость хода и управляемость.

Ранее сообщалось, что в России могут создать новые атомные подлодки с крылатыми ракетами.