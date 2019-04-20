Израиль нашел способ противостоять С-300

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В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса «воздух-земля» Rampage. Об этом сообщает журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.

«Предполагается, что новые ракеты «Rampage» перехитрят российские системы ПВО и уничтожат хорошо защищенные цели, такие как бункеры», — написал Ретцер.

Он отмечает, что в Израиле уже применяли новые ракеты при ударе в сирийской провинции Хама.

Одна ракета Rampage — весит 570 кг, длиной 4,5 м. Он может долетать к цели, которая находится на расстоянии 150 км. У ракеты есть две боеголовки, которые могут поочередно взрываться.

Ранее сообщалось, что Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage.